Национальная служба здоровья сообщает, что в Украине появятся мобильные команды по оказанию психиатрической помощи. За работу одной мобильной команды НСЗУ заплатит медицинскому учреждению 50 535 гривен в месяц.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Указано, что в Программу медицинских гарантий-2021 внедряется новый пакет - "Психиатрическая помощь, оказываемая мобильными мультидисциплинарными командами". Он начнет действовать с 1 июля.
"После завершения острого течения болезни мобильная мультидисциплинарная команда будет выезжать к пациенту и предоставлять ему помощь по месту пребывания в соответствии с индивидуальным планом лечения, составленным в сотрудничестве с пациентом", - информируют в НСЗУ.
Для получения информации по этому пакету, необходимо иметь направление семейного врача, педиатра, с которыми подписана декларация, или направление врача-психиатра или врача-психиатра детского.
Бесплатными для пациента будут такие медицинские услуги:
Кроме того, родственники или законные представители лица с расстройствами психики и поведения могут рассчитывать на психологическую поддержку медиков мобильной бригады. Их научат техникам самопомощи и методам психологической поддержки.
Команда также будет определять потребность в фармакотерапии, назначать медикаментозное лечение, при необходимости направлять на стационарное лечение или на получение паллиативной помощи.
В состав мобильной мультидисциплинарной команды должны входить не менее четырех лиц из перечня:
Напомним, с апреля по ноябрь 2020 больницы получили более 1,3 млрд гривен за психиатрическую помощь украинцам.
Как писало РБК-Украина, в июне 2018 года в Украине ввели в действие закон №2205-VIII, предусматривающий изменения законодательства о предоставлении психиатрической помощи. В нем прописана отмена стерилизации недееспособного человека с согласия его опекуна и перевод ряда обращений и сделок в сугубо письменную форму.