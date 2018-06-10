В Украине начали действовать изменения законодательства о психиатрической помощи

В частности, закон отменяет стерилизацию недееспособного человека по согласию его опекуна

В Украине введен в действие закон № 2205-VIII, который предусматривает изменения законодательства о предоставлении психиатрической помощи. Соответствующий закон опубликован на сайте Верховной рады Украины.

Документ предусматривает отмену стерилизации недееспособного человека по согласию его опекуна, а также переводит ряд обращений и соглашений в сугубо письменную форму.

Кроме того, вводится возможность прекратить принудительное лечение психики, если суд удовлетворит соответствующее заявление человека или его законного представителя.

Так, из гражданского кодекса изымается норма о стерилизации недееспособного лица при наличии медицинских показаний с согласия ее опекуна.

Согласно документу, государство должно гарантировать людям с психическим расстройством надлежащее финансовое обеспечение оказания психиатрической помощи; не только устанавливать квоты на сотрудников-инвалидов, которые страдают на психические расстройства, но и проверять соблюдение этих квот.

Ранее в законодательстве было прописано создание "психиатрических заведений и предоставления психиатрической помощи гарантированного уровня". Документ же предусматривает создание учреждений по оказанию психиатрической помощи, социальной защиты и общеобразовательных учебных заведения для лиц, страдающих психическими расстройствами.

Закон переводит ряд просьб/согласий в письменную форму - раньше было достаточно устных или "осознанных". Это касается, в частности, применения методов диагностики и лечения, которые представляют повышенный риск для здоровья человека.

Психиатрическое освидетельствование, амбулаторная психиатрическая помощь предоставляется человеку от 14 лет по его просьбе или с его осознанного письменного согласия; до 14 лет - по просьбе или с согласия его родителей; недееспособного лица - его законного представителя.

Напомним, ранее исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун развенчала шесть мифов о психическом здоровье человека.