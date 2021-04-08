RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Україні з'являться мобільні команди з надання психіатричної допомоги

Автор: Юлія Струк

Національна служба здоров’я повідомляє, що в Україні з'являться мобільні команди з надання психіатричної допомоги. За роботу однієї мобільної команди НСЗУ заплатить медичному закладу 50 535 гривень на місяць.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Вказано, що у Програмі медичних гарантій-2021 впроваджується новий пакет - "Психіатрична допомога, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами". Він почне діяти з 1 липня.

"Після завершення гострого перебігу хвороби мобільна мультидисциплінарна команда виїжджатиме до пацієнта і надаватиме йому допомогу за місцем перебування відповідно до індивідуального плану лікування, складеного у співпраці з пацієнтом", - інформують у НСЗУ.

Щоб отримати послуги за цим пакетом, необхідно мати направлення сімейного лікаря, педіатра, з якими підписано декларацію, або ж направлення лікаря-психіатра чи лікаря-психіатра дитячого.

Безоплатними для пацієнта будуть такі медичні послуги:

  • психіатричний огляд та допомога;
  • індивідуальний план лікування і реабілітації - із залученням самого пацієнта або його законного представника;
  • проведення необхідних психодіагностичних тестів у динаміці;
  • контроль за станом пацієнта, амбулаторні візити до одужання або стійкої ремісії.

Крім того, родичі або законні представники особи з розладами психіки та поведінки можуть розраховувати на психологічну підтримку медиків мобільної бригади. Їх навчать технікам самодопомоги та методам психологічної підтримки.

Команда також визначатиме потребу у фармакотерапії, призначатиме медикаментозне лікування, за потреби направлятиме на стаціонарне лікування або на отримання паліативної допомоги.

До складу мобільної мультидисциплінарної команди мають входити щонайменше 4 особи з переліку:

  • лікар-психіатр або лікар-психіатр дитячий;
  • лікар-психолог або лікар-психотерапевт або психолог;
  • медична сестра;
  • фахівець з соціальної роботи або соціальний працівник.

Нагадаємо, з квітня по листопад 2020 року лікарні отримали понад 1,3 млрд гривень за психіатричну допомогу українцям.

Як писало РБК-Україна, у червні 2018 року в Україні ввели в дію закон № 2205-VIII, який передбачає зміни законодавства про надання психіатричної допомоги. У ньому прописане скасування стерилізації недієздатної людини за згодою її опікуна та переведення ряду звернень та угод у суто письмову форму.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України психиатрияНСЗУ
Читайте також
З липня для українців з хворими нирками передбачили новий пакет медпослуг
В Україні зріс тариф для медзакладів за паліативну допомогу
Прогноз погоди