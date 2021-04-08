В Україні з'являться мобільні команди з надання психіатричної допомоги

Вказано, що у Програмі медичних гарантій-2021 впроваджується новий пакет - "Психіатрична допомога, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами". Він почне діяти з 1 липня.

"Після завершення гострого перебігу хвороби мобільна мультидисциплінарна команда виїжджатиме до пацієнта і надаватиме йому допомогу за місцем перебування відповідно до індивідуального плану лікування, складеного у співпраці з пацієнтом", - інформують у НСЗУ.

Щоб отримати послуги за цим пакетом, необхідно мати направлення сімейного лікаря, педіатра, з якими підписано декларацію, або ж направлення лікаря-психіатра чи лікаря-психіатра дитячого.

Безоплатними для пацієнта будуть такі медичні послуги:

психіатричний огляд та допомога;

індивідуальний план лікування і реабілітації - із залученням самого пацієнта або його законного представника;

проведення необхідних психодіагностичних тестів у динаміці;

контроль за станом пацієнта, амбулаторні візити до одужання або стійкої ремісії.

Крім того, родичі або законні представники особи з розладами психіки та поведінки можуть розраховувати на психологічну підтримку медиків мобільної бригади. Їх навчать технікам самодопомоги та методам психологічної підтримки.

Команда також визначатиме потребу у фармакотерапії, призначатиме медикаментозне лікування, за потреби направлятиме на стаціонарне лікування або на отримання паліативної допомоги.

До складу мобільної мультидисциплінарної команди мають входити щонайменше 4 особи з переліку: