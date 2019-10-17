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В Україні з'являться аудитори безпеки автодоріг

Новини » Політика    17.10.2019 - 12:07
В Україні з'являться аудитори безпеки автодоріг
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідний законопроект №1061 Рада прийняла в другому читанні

Верховна рада України прийняла в другому читанні законопроект №1061 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з управління безпекою автомобільних доріг", яким передбачається ввести аудит безпеки автомобільних доріг. За документ проголосували 316 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

Документ доповнює закон "Про автомобільні дороги" новою статтею про аудит безпеки автомобільних доріг.

Передбачається, що аудит безпеки автомобільних доріг - це незалежна, системна, технічна та детальна оцінка впливу проектних рішень на безпеку автомобільних доріг, який здійснюється:

  • на всіх стадіях проектування, передбачених чинним законодавством відповідно до класу наслідків об'єкта аудиту безпеки автомобільних доріг;
  • на стадії будівництва (нового будівництва, реконструкції, ремонту) автомобільних доріг;
  • на стадії введення в експлуатацію автомобільної дороги.

Відповідно до закону, такий аудит може бути добровільним або обов'язковим. При цьому він є обов'язковим на міжнародних і національних автомобільних дорогах.

Замовниками аудиту безпеки автомобільних доріг є балансоутримувачі автомобільних доріг. Також замовниками аудиту можуть бути інші юридичні та/або фізичні особи, які мають намір замовити такий аудит за рахунок власних коштів або інших джерел, не заборонених законодавством.

Крім того, визначається, що аудитор безпеки автомобільних доріг - це фізична особа, яка пройшла спеціальне навчання, отримала сертифікат на право проведення аудиту безпеки автодоріг і включена до реєстру аудиторів безпеки автомобільних доріг.

Нагадаємо, 12 вересня Верховна Рада України підтримала за основу в першому читанні законопроект №1061.

Як писало РБК-Україна, нардепи схвалили в першому читанні законопроект №1041 "Про внесення змін до закону" Про джерела фінансування дорожнього господарства України "(щодо запровадження середньострокового планування розвитку і утримання автомобільних доріг загального користування)".

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