ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В Украине может появиться военная миссия ЕС: в МИД объяснили, чем она могла бы заняться

Новина українською →
Киев, Понедельник 04 октября 2021 14:07
В Украине может появиться военная миссия ЕС: в МИД объяснили, чем она могла бы заняться Фото: в Украине может появиться военная миссия ЕС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна, Дмитрий Левицкий

В 2014 году развернулась Консультативная миссия ЕС по реформированию гражданского сектора безопасности Украины. Украинская и европейская стороны сейчас обсуждают различные модальности дальнейшего взаимодействия.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Одна из возможных опций - начало военно-учебной миссии Евросоюза в Украине, отметил он.

"Такая миссия могла бы охватить сферы, сейчас непокрытые EUAM. Прежде всего, речь идет об образовательном секторе, повышении профессиональной подготовки украинских военнослужащих. Контакты по этому вопросу продолжаются", - заявил Николенко.

По его словам, начало военно-учебной миссии отвечает стратегическим интересам как Украины, так и ЕС.

Напомним, Welt am Sonntag писало, что ЕС может создать военную миссию в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Украина
NEWS
Объявлены лауреаты Нобелевской премии 2021 года по медицине
Объявлены лауреаты Нобелевской премии 2021 года по медицине
DAILY
Игра в монополию. Как "Слуга народа" собирается уволить Разумкова и ряд министров
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Игра в монополию. Как "Слуга народа" собирается уволить Разумкова и ряд министров