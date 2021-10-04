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В Україні може з'явитися військова місія ЄС: у МЗС пояснили, чим вона могла б зайнятись

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Київ, Понеділок 04 жовтня 2021 14:07
В Україні може з'явитися військова місія ЄС: у МЗС пояснили, чим вона могла б зайнятись Фото: в Україні може з'явитися військова місія ЄС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна, Дмитро Левицький

В 2014 році розгорнулася Консультативна місія ЄС з реформування цивільного сектору безпеки України. Українська та європейська сторони нині обговорюють різні модальності подальшої взаємодії.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив прес-секретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Одна із можливих опцій - започаткування військово-навчальної місії Євросоюзу в Україні, зазначив він.

"Така місія могла би охопити сфери, наразі непокриті EUAM. Насамперед, йдеться про освітній сектор, підвищення професійної підготовки українських військовослужбовців. Контакти з цього питання тривають", - заявив Ніколенко.

За його словами, започаткування військово-навчальної місії відповідає стратегічним інтересам як України, так і ЄС.

Нагадаємо, Welt am Sonntag писало, що ЄС може створити військову місію в Україні.

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