В Україні може з'явитися військова місія ЄС: у МЗС пояснили, чим вона могла б зайнятись
В 2014 році розгорнулася Консультативна місія ЄС з реформування цивільного сектору безпеки України. Українська та європейська сторони нині обговорюють різні модальності подальшої взаємодії.
Про це в коментарі РБК-Україна повідомив прес-секретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
Одна із можливих опцій - започаткування військово-навчальної місії Євросоюзу в Україні, зазначив він.
"Така місія могла би охопити сфери, наразі непокриті EUAM. Насамперед, йдеться про освітній сектор, підвищення професійної підготовки українських військовослужбовців. Контакти з цього питання тривають", - заявив Ніколенко.
За його словами, започаткування військово-навчальної місії відповідає стратегічним інтересам як України, так і ЄС.
Нагадаємо, Welt am Sonntag писало, що ЄС може створити військову місію в Україні.