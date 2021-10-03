ЕС может создать военную миссию в Украине, - Welt
ЕС рассматривает возможность создания военной учебной миссии в Украине. Военно-консультативная и учебная миссия ЕС стала бы выражением солидарности с Украиной ввиду продолжающейся военной деятельности РФ на границах с Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Welt am Sonntag.
Из-за не спадающей напряженности между Украиной и РФ, в ЕС рассматривают формирование независимой военной учебной миссии под названием "Военная консультативная и учебная миссия ЕС в Украине" (EUATM), пишет издание.
На создании военной миссии настаивают Литва, Латвия, Эстония, а также Польша, Румыния и Словакия. Кроме того, такую позицию поддерживают Швеция и Финляндия.
В конце июля руководители МИД и Минобороны Украины направили главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю секретное обращение с просьбой о ее создании. Также ЕС рассматривает ряд других способов усиления военного потенциала Вооруженных сил Украины.
Среди них расширение консультативной миссии ЕС по реформе сектора гражданской безопасности Украины, которая существует с 2014 года.