В Украине появится уполномоченный по вопросам переселенцев

Кабинет министров учредил должность уполномоченного по вопросам внутренне перемещенных лиц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.
Сообщается, что после полномасштабного российского вторжения почти треть украинцев были вынуждены стать внутренними переселенцами.
В связи с этим правительство вводит должность уполномоченного по вопросам ВПЛ, который будет заниматься защитой прав переселенцев. Уполномоченный будет иметь статус замминистра по реинтеграции временно оккупированных территорий и будет координировать формирование и реализацию государственной политики относительно внутреннего перемещения.
В ближайшее время состоится назначение уполномоченного. По любым кризисным вопросам можно обращаться на горячую линию Министерства реинтеграции - 1548.
Напомним, ранее для жителей оккупированных территорий Украины запустили еще одну "горячую линию".
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