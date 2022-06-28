В Україні з'явиться уповноважений з питань переселенців

Кабінет міністрів заснував посаду уповноваженого з питань внутрішньо переміщених осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.
Повідомляється, що після повномасштабного російського вторгнення майже третина українців були змушені стати внутрішніми переселенцями.
У зв'язку з цим уряд вводить посаду уповноваженого з питань ВПО, який займатиметься захистом прав переселенців. Уповноважений матиме статус заступника міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій і координуватиме формування та реалізацію державної політики щодо внутрішнього переміщення.
Найближчим часом відбудеться призначення уповноваженого. З будь-яких кризових питань можна звертатися на гарячу лінію Міністерства реінтеграції - 1548.
Нагадаємо, раніше для жителів окупованих територій України запустили ще одну "гарячу лінію".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.