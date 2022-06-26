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Для жителей оккупированных территорий запустили еще одну "горячую линию"

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Киев, Воскресенье 26 июня 2022 17:37
Для жителей оккупированных территорий запустили еще одну "горячую линию" Фото: для украинцев в оккупации запустили еще одну "горячую линию" (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий запустило дополнительную "горячую линию".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт министерства.

В частности, если отсутствует мобильная связь, а есть только доступ к интернету, можно оставить сообщение или позвонить по телефону WhatsАpp/Telegram/Viber по номеру +38(096) 078 84 33 (круглосуточно).

На "горячей линии" можно получить информацию по гуманитарным вопросам, вопросам получения статуса переселенца, возвращения с временно оккупированных территорий в Украину, в том числе, лиц, которые были принудительно перемещены в Россию.

Напомним, ранее вице-премьер Ирина Верещук рассказала, как депортированные в Россию украинцы могут вернуться домой и нужен ли для этого паспорт.

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