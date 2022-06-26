Для жителей оккупированных территорий запустили еще одну "горячую линию"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт министерства .

В частности, если отсутствует мобильная связь, а есть только доступ к интернету, можно оставить сообщение или позвонить по телефону WhatsАpp/Telegram/Viber по номеру +38(096) 078 84 33 (круглосуточно).

На "горячей линии" можно получить информацию по гуманитарным вопросам, вопросам получения статуса переселенца, возвращения с временно оккупированных территорий в Украину, в том числе, лиц, которые были принудительно перемещены в Россию.