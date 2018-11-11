В Украине может появиться служба психологической поддержки

Фото: Ульяна Супрун (РБК-Украина)

Ульяна Супрун заявила, что в Украине планируется создание службы психологической поддержки

В Украине может появиться общенациональная служба поддержки, куда каждый украинец в момент личного кризиса сможет обратиться за помощью. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу и.о. главы Минздрава Ульяны Супрун.

"Планируем создание "Линии жизни" и в Украине. Это будет общенациональная служба поддержки, куда каждый украинец в момент личного кризиса сможет обратиться за помощью. Важно, чтобы это была единственная всеукраинская линия, которая объединит усилия многих специалистов, организаций, используя опыт того, что уже наработано в Украине и мире", - говорится в сообщении.

Как сообщается, данная служба должна учесть опыт Австралии в подобной инициативе. Там работает "Lifeline Australia", которая ежегодно оказывает психологическую поддержку свыше 1 миллиона граждан.

"Каждый может получить психологическую помощь в любое время, ведь линия работает в режиме 24/7/365 (24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в год), звонки бесплатные и полностью анонимные... В Австралии благодаря работе национальной горячей линии удается спасать 50 тысяч жизней ежегодно. Уверена, что создание единой горячей линии в Украине поможет спасти жизнь многим украинцам", - написала Супрун.

Кроме того, сегодня был подписан меморандум о сотрудничестве между Украиной и Австралией. Он предусматривает перевод протоколов оказания психологической помощи, которые используют специалисты австралийской службы.

Проблемы с психическим здоровьем могут возникнуть на любой стадии жизни у всех категорий населения. Именно поэтому охрана... Опубликовано Ульяна Супрун Неділя, 11 ноябрь 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что полное возмещение стоимости препаратов инсулина Министерство здравоохранения (МЗ) Украины планирует начать в 2019 году.