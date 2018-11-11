В Україні може з’явитися служба психологічної підтримки

Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

Уляна Супрун заявила, що в Україні планується створення служби психологічної підтримки

В Україні може з’явитися загальнонаціональна служба підтримки, куди кожен українець в момент особистої кризи зможе звернутися за допомогою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку в.о. очільника МОЗ Уляни Супрун.

"Плануємо створення "Лінії життя" і в Україні. Це буде загальнонаціональна служба підтримки, куди кожен українець в момент особистої кризи зможе звернутися за допомогою. Важливо, щоби це була єдина всеукраїнська лінія, яка об’єднає зусилля багатьох фахівців, організацій, використовуючи досвід того, що вже напрацьовано в Україні та світі", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, дана служба має врахувати досвід Австралії у подібній ініціативі. Там працює "Lifeline Australia", яка щороку надає психологічну підтримку понад 1 мільйону громадян.

"Кожен може отримати психологічну допомогу в будь-який час, адже лінія працює в режимі 24/7/365 (24 години на добу, 7 днів на тиждень, 365 днів на рік), дзвінки безкоштовні та повністю анонімні... В Австралії завдяки роботі національної гарячої лінії вдається рятувати 50 тисяч життів щороку. Впевнена, що створення єдиної гарячої лінії в Україні допоможе врятувати життя багатьом українцям", - написала Супрун.

Окрім того, сьогодні був підписаний меморандум про співпрацю між Україною та Австралією. Він передбачає переклад протоколів надання психологічної допомоги, які використовують фахівці австралійської служби.

Проблеми з психічним здоров’ям можуть виникнути на будь-якій стадії життя у всіх категорій населення. Саме тому охорона... Опубліковано Уляна Супрун Неділя, 11 листопад 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що повне відшкодування вартості препаратів інсуліну Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України планує розпочати у 2019 році.