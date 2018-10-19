ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Супрун повідомила, коли МОЗ почне повністю відшкодовувати вартість інсуліну

Новини » Суспільство    19.10.2018 - 18:19
Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)
Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

У 2018 році з держбюджету виділено кошти на відшкодування 75% інсуліну

Повне відшкодування вартості препаратів інсуліну Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України планує розпочати у 2019 році. Про це повідомила керівник міністерства Уляна Супрун, передає РБК-Україна.

За її словами, згідно із даними електронного реєстру пацієнтів, які потребують інсулінотерапії, виділені з державного бюджету в 2018 році гроші покривають потребу в середньому на 75% в кожному регіоні.

"Ця цифра може мати незначні відмінності по регіонах в залежності від потреб, які визначені в реєстрі. У тих областях, де місцева влада не може покрити свою частину, починають виникати затримки з видачею інсуліну пацієнтам", - написала Супрун у Facebook.

Вона закликала місцевих управлінців у регіонах, де є проблеми з постачанням інсуліну, "вирішити цю ситуацію якомога швидше".

"Вже з наступного року плануємо повністю відшкодовувати вартість препаратів інсуліну з державного бюджету", - резюмувала Супрун.

Супрун повідомила, коли МОЗ почне повністю відшкодовувати вартість інсуліну

Нагадаємо, 19 жовтня 2018 під час години запитань до Кабінету міністрів у Верховній раді прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив профільному віце-прем’єр-міністру проаналізувати за областями наявність і потребу в інсуліні.

Комітет Верховної ради з питань охорони здоров'я вирішив, що проведе розширене засідання щодо стану забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет. Засідання заплановане на 7 листопада.

Комітет Ради проведе розширене засідання щодо забезпечення інсуліном У Кабміні заявили, що перевірять в областях ситуацію з інсуліном
Новини України Мінстерство охорони здоров'я Україниинсулинсупрун Курс долара Томос про автокефалію УПЦ Петро Порошенко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся