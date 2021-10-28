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В Украине появится "Школа супергероев": кто в ней будет учиться

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Киев, Четверг 28 октября 2021 13:59
В Украине появится "Школа супергероев": кто в ней будет учиться Фото: детей в больницах будет учить "Школа супергероев" (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Кабинет министров принял решение о создании так называемой "Школы супергероев". Это новая модель образовательного процесса для детей, которые длительное время находятся в больницах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы заседания правительства.

Принятое на заседании постановление предусматривает создание и обеспечение работы государственного учреждения "Школа супергероев". Кроме устава учреждения, утвержден порядок избрания директора на конкурсных основах, а также условия оплаты труда и схемы должностных окладов.

В пояснительной записке говорится, что нынешняя модель, при которой образовательные услуги в больницах детям предоставляют учителя из обычных школ, не обеспечивает учет особенностей такого образовательного процесса.

При этом большая часть таких детей не получает образовательные услуги в полной мере, а часть - за счет волонтеров, что не обеспечивает системности и непрерывности такого процесса.

Таким образом, будет внедрена новая модель под названием "Школа супергероев" для обеспечения образовательных услуг детям, которые находятся на стационарном лечении или которым оказывается реабилитационная помощь в больницах.

Как правило, речь идет о детях, у которых есть онкологические заболевания, СПИД, которые требуют постоянного гемодиализа, ждут операцию, находятся в ожоговых центрах и психиатрических больницах и так далее.

Фото: постановление Кабмина

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