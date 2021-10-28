В Україні з'явиться "Школа супергероїв": хто в ній навчатиметься

Кабінет міністрів прийняв рішення про створення так званої "Школи супергероїв". Це нова модель освітнього процесу для дітей, які тривалий час перебувають у лікарнях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріали засідання уряду.

Прийнята на засіданні постанова передбачає створення та забезпечення роботи державної установи "Школа супергероїв". Крім статуту установи, затверджено порядок обрання директора на конкурсних засадах, а також умови оплати праці та схеми посадових окладів.

У пояснювальній записці йдеться, що нинішня модель, при якій освітні послуги в лікарнях дітям надають вчителі зі звичайних шкіл, не забезпечує врахування особливостей такого освітнього процесу.

При цьому велика частина таких дітей не отримує освітні послуги в повній мірі, а частина - за рахунок волонтерів, що не забезпечує системності і безперервності такого процесу.

Таким чином, буде впроваджена нова модель під назвою "Школа супергероїв" для забезпечення освітніх послуг дітям, які перебувають на стаціонарному лікуванні або яким надається реабілітаційна допомога в лікарнях.

Як правило, мова йде про дітей, у яких є онкологічні захворювання, СНІД, які вимагають постійного гемодіалізу, чекають на операції, знаходяться в опікових центрах і психіатричних лікарнях і так далі.

Фото: постанова Кабміну