В Украине появится публичная база данных оснащенности домов счетчиками

Кабмин вводит мониторинг оснащения зданий счетчиками тепла и воды

Кабинет министров Украины принял решение о создании публичной базы данных оснащенности домов счетчиками. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, принятым постановлением в Украине вводится мониторинг оснащения зданий счетчиками и процедура обмена информацией между органами власти. Предполагается, что в дальнейшем появится публичная база данных об оснащенности счетчиками тепла и воды.

Решением правительства вводятся четкие обязательства по передаче органам местной власти информации о количестве установленных узлов коммерческого учета тепла и воды. Данная информация будет ежемесячно обнародоваться на сайте Госэнергоэффективности.

Кроме того, в случае нарушения сроков установки счетчиков, их замены или несоответствия техническим регламентам Госэнергоэффективности обязано будет передать эту информацию в Госпродпотребслужбу для привлечения нарушителей к ответственности.

Фото: порядок мониторинга оснащенности счетчиками

Напомним, в июне РБК-Украина сообщало, что Кабинет министров разрешил совладельцам домов самостоятельно устанавливать счетчики тепловой энергии и водоснабжения, утвердив механизм информирования владельцев.