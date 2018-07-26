В Україні з'явиться публічна база даних оснащення будинків лічильниками

Новини Енергетика 26.07.2018 - 12:53
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Кабмін запроваджує моніторинг оснащення будинків лічильниками тепла і води

Кабінет міністрів України прийняв рішення про створення публічної бази даних про оснащення будинків лічильниками. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, прийнятою постановою в Україні запроваджується моніторинг оснащення будинків лічильниками і процедура обміну інформацією між органами влади. Передбачається, що в подальшому з'явиться публічна база даних щодо оснащення лічильниками тепла і води.

Рішенням уряду вводяться чіткі зобов'язання по передачу органам місцевої влади інформації про кількість встановлених вузлів комерційного обліку тепла і води. Дана інформація буде щомісяця оприлюднюватися на сайті Держенергоефективності.

Крім того, у разі порушення строків встановлення лічильників, їх заміни або невідповідності технічним регламентам Держенергоефективності зобов'язане передати цю інформацію Держпродспоживслужбі для притягнення порушників до відповідальності.

 

Фото: порядок моніторингу оснащеності лічильниками

Нагадаємо, в червні РБК-Україна повідомляло, що Кабінет міністрів дозволив співвласникам будинків самостійно встановлювати лічильники теплової енергії та водопостачання, затвердивши механізм інформування власників.

 

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Теги:  Кабінет Міністрів України,  счетчики,  база данных  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС