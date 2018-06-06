Правительство разрешило ОСМД самостоятельно устанавливать счетчики тепла и воды

Кабмин утвердил механизм уведомления ОСМД о намерении установить приборы учета

Кабинет министров Украины разрешил совладельцам домов самостоятельно устанавливать счетчики тепловой энергии и водоснабжения, утвердив механизм информирования владельцев. Соответствующее постановление есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, совладельцы многоквартирных домов должны быть проинформированы о намерении установки (не менее чем за два месяца), стоимости счетчика и проектных работах. В то же время им предоставляется право самостоятельно устанавливать приборы учета и ни одного согласования от монопольных компаний для этого не требуется. Предполагается, что это ускорит процесс установления счетчиков, которые в дальнейшем будут способствовать экономии потребления энергоресурсов и водоснабжения.

Отметим, сообщение об установке счетчика доводится до сведения владельцев дома путем размещения информации на официальном сайте оператора внешних инженерных сетей. В случае его отсутствия - на официальном портале органа местного самоуправления и информационных стендах в подъездах домов. Порядок информирования определяет сроки установления, стоимость счетчика и предусмотренные проектные работы.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) запустил пилотный проект по компенсации части кредита на энергосберегающие меры для объединений собственников многоквартирных домов.