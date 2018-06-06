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Правительство разрешило ОСМД самостоятельно устанавливать счетчики тепла и воды

НовостиЭнергетика    06.06.2018 - 14:09
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Кабмин утвердил механизм уведомления ОСМД о намерении установить приборы учета

Кабинет министров Украины разрешил совладельцам домов самостоятельно устанавливать счетчики тепловой энергии и водоснабжения, утвердив механизм информирования владельцев. Соответствующее постановление есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, совладельцы многоквартирных домов должны быть проинформированы о намерении установки (не менее чем за два месяца), стоимости счетчика и проектных работах. В то же время им предоставляется право самостоятельно устанавливать приборы учета и ни одного согласования от монопольных компаний для этого не требуется. Предполагается, что это ускорит процесс установления счетчиков, которые в дальнейшем будут способствовать экономии потребления энергоресурсов и водоснабжения.

Отметим, сообщение об установке счетчика доводится до сведения владельцев дома путем размещения информации на официальном сайте оператора внешних инженерных сетей. В случае его отсутствия - на официальном портале органа местного самоуправления и информационных стендах в подъездах домов. Порядок информирования определяет сроки установления, стоимость счетчика и предусмотренные проектные работы.

 

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) запустил пилотный проект по компенсации части кредита на энергосберегающие меры для объединений собственников многоквартирных домов.  

 

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Теги публикации: Кабинет Министров Украины, ОСМД, счетчик, теплоснабжение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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