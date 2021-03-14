В Україні може з'явитися перший автобан: де саме

Найближчим часом в Україні можуть збудувати перший автобан. На цьому тижні "Укравтодор" підписав меморандум, який дозволить провести конкурс і знайти приватного інвестора.

Про це у Facebook повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Також "Укравтодор" цього року проведе відкритий міжнародний тендер в рамках співпраці з ЄБРР та ЄІБ про будівництво ділянки Північного обходу м. Львів. Разом з дорогою Краківець-Броди-Рівне вони утворять сучасний транспортний коридор з Євросоюзом", - додав Шмигаль.

За його словами, мова йде про будівництво концесійного автобану Краківець-Броди-Рівне.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський оголосив, що цього року почнуть будувати київську обхідну дорогу. Її довжина складе 150 кілометрів. Ця дорога має з'єднати основні міжнародні траси, які зараз йдуть через місто. Загальна вартість проекту складає 85 млрд гривень.

Також повідомлялося, що "Укравтодор" приєднається до будівництва Подільсько-Воскресенського мосту в Києві. Також держава візьме участь в будівництві транспортної розв'язки на Дарницькому мосту.