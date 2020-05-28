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В Украине может появиться новый вид военной службы

Новости » Общество     28.05.2020 - 22:30
В Украине может появиться новый вид военной службы
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

В Раду внесли законопроект о введении нового вида военной службы

В Украине планируют ввести новый вид военной службы для резервистов. Соответствующий документ был зарегистрирован в Верховной Раде.

Об этом говорится на сайте Рады.

Так, парламенту предлагают ввести военную службы по призыву лиц из числа резервистов в особый период. Таким призывникам будут предоставлены трудовые, образовательные и социально-правовые гарантии.

Также законопроект предусматривает совершенствование порядка осуществления воинского учета призывников и военнообязанных, в том числе введение воинского учета резервистов, определение органов его ведения и их полномочий.

Нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета влечет за собой наложение штрафа от тридцати до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Повторное в течение года совершение нарушения влечет за собой наложение штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, в Украине создают оборонно-промышленное министерство.

Как сообщало РБК-Украина, в июле 2019 года в СНБО анонсировали создание центра по реформированию ОПК.

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Автор: Виталина Благодатова

Теги Новости Украины военныеЗакон
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