В Украине может появиться новый вид военной службы

В Раду внесли законопроект о введении нового вида военной службы
В Украине планируют ввести новый вид военной службы для резервистов. Соответствующий документ был зарегистрирован в Верховной Раде.
Об этом говорится на сайте Рады.
Так, парламенту предлагают ввести военную службы по призыву лиц из числа резервистов в особый период. Таким призывникам будут предоставлены трудовые, образовательные и социально-правовые гарантии.
Также законопроект предусматривает совершенствование порядка осуществления воинского учета призывников и военнообязанных, в том числе введение воинского учета резервистов, определение органов его ведения и их полномочий.
Нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета влечет за собой наложение штрафа от тридцати до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.
Повторное в течение года совершение нарушения влечет за собой наложение штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан.
Напомним, в Украине создают оборонно-промышленное министерство.
Как сообщало РБК-Украина, в июле 2019 года в СНБО анонсировали создание центра по реформированию ОПК.
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Автор: Виталина Благодатова