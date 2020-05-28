В Україні може з'явитися новий вид військової служби

Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

У Раду внесли законопроект про створення нового виду військової служби

В Україні планують ввести новий вид військової служби для резервістів. Відповідний документ було внесено до Верховної ради президентом Володимиром Зеленським.

Про це йдеться на сайті Ради.

Так, парламенту пропонують запровадити військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період. Таким призовникам будуть надані трудові, освітні та соціально-правові гарантії.

Також законопроект передбачає удосконалення порядку здійснення військового обліку призовників та військовозобов'язаних, у тому числі запровадження військового обліку резервістів, визначення органів його ведення та їх повноважень.

Крім того, парламенту пропонують запровадити новий розмір штрафів за порушення військового обовязку призовниками та військовозобов'язаними. У разі ухвалення закону:

порушення правил військового обліку буде каратися штрафом від 510 до 850 гривень, за повторне порушення доведеться заплатити 850-1700 гривень.

штрафи за порушення мобілізаційної підготовки піднімуть до 1700-3400 гривень для звичайних громадян та до 3400-5100 гривень для посадовців, а при повторному порушенні: від 3400 до 5100 та від 5100 до 8500 гривень відповідно.

за умисне псування або втрату військово-облікових документів стягуватимуть штраф від 510 до 850 гривень, а при повторних випадках: від 850 до 1700 гривень.

Нагадаємо, в Україні створюють оборонно-промислове міністерство.

Як повідомляло РБК-Україна, в липні 2019 року в РНБО анонсували створення центру щодо реформування ОПК.

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Автор: Виталина Благодатова