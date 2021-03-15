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В Украине может появиться новый вид пенсий

Новина українською → Украина, Понедельник 15 марта 2021 17:41
В Украине может появиться новый вид пенсий Фото: деньги (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине может появиться новый вид пенсий. Верховной раде рекомендуют рассмотреть соответствующий законопроект №3002.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Такую рекомендацию дал комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Соответствующий проект предлагает устанавливать пенсии за особые заслуги гражданам, награжденным почетной грамотой ВР или грамотой Верховной рады Украины.

"Народные депутаты согласились с предложенной инициативой о необходимости поднятия статуса награды Верховной рады, однако, при этом выразили различные мнения по поводу того, какой должна быть денежная выплата к награде: пожизненная или одноразовая", - говорится в сообщении.

Члены комитета также высказались о необходимости выработки механизма лишения награды в случае наличия уголовного дела. Сейчас он отсутствует.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде рассмотреть его на пленарном заседании", - указано в сообщении.

Напомним, министр соцполитики Марина Лазебная анонсировала рост пенсий в Украине до 7 тысяч гривен. Для этого министерство разработало специальную систему.

По словам Лазебной, разработанная министерством система предусматривает, что дефицит Пенсионного фонда не будет расти, и это позволит увеличить размер пенсий в 1,5-3 раза.

Как писало РБК-Украина, в марте в Украине началась индексация пенсий. По данным Пенсионного фонда, половина украинцев получили минимальный размер надбавки.

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