В Украине может появиться новый вид пенсий
В Украине может появиться новый вид пенсий. Верховной раде рекомендуют рассмотреть соответствующий законопроект №3002.
Такую рекомендацию дал комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.
Соответствующий проект предлагает устанавливать пенсии за особые заслуги гражданам, награжденным почетной грамотой ВР или грамотой Верховной рады Украины.
"Народные депутаты согласились с предложенной инициативой о необходимости поднятия статуса награды Верховной рады, однако, при этом выразили различные мнения по поводу того, какой должна быть денежная выплата к награде: пожизненная или одноразовая", - говорится в сообщении.
Члены комитета также высказались о необходимости выработки механизма лишения награды в случае наличия уголовного дела. Сейчас он отсутствует.
"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде рассмотреть его на пленарном заседании", - указано в сообщении.
Напомним, министр соцполитики Марина Лазебная анонсировала рост пенсий в Украине до 7 тысяч гривен. Для этого министерство разработало специальную систему.
По словам Лазебной, разработанная министерством система предусматривает, что дефицит Пенсионного фонда не будет расти, и это позволит увеличить размер пенсий в 1,5-3 раза.
Как писало РБК-Украина, в марте в Украине началась индексация пенсий. По данным Пенсионного фонда, половина украинцев получили минимальный размер надбавки.