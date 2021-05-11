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В Україні з'явиться новий університет. Він готуватиме професіоналів з безпеки

Новость на русском → Україна, Вівторок 11 травня 2021 11:17
В Україні з'явиться новий університет. Він готуватиме професіоналів з безпеки Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Президент Володимир Зеленський анонсував створення нового університету, який готуватиме фахівців з питань безпеки. Після закінчення навчання випускники будуть працювати на державу.

Про це він розповів журналістам.

"Ми будемо відкривати новий потужний університет, в якому будуть професії, пов'язані з безпекою. Цей університет презентуємо. Будемо відбирати найкращих дітей, давати високі стипендії", - сказав глава держави.

Президент запевнив, що до вишу буде потужний відбір викладачів, не тільки українців.

"Всі будуть отримувати високу зарплату. Після університету випускники повинні будуть працювати на державу", - додав Зеленський.

Нагадаємо, президент також заявив, що ні українська, ні російська сторони не готові до повномасштабної війни. За його словами, якщо Росія піде на ескалацію, може початися нова світова війна.

Так, в Україні запрацював Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Мінкульті, який буде співпрацювати з Центром протидії дезінформації при РНБО.

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