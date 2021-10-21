В Украине появится новый регулятор. Будет отвечать за качество связи и интернета

Верховная рада Украины в первом чтении приняла законопроект, которым предусмотрено создание нового регулятора. Он будет отвечать за качество связи и интернета в стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пленарное заседание.
Законопроект №6055 поддержали 240 нардепов. Документ предполагает создание Национальной комиссии, осуществляющую государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и оказания услуг почтовой связи.
Ожидается, что благодаря работе нового регулятора покрытие скоростного интернета и мобильной связи в Украине улучшится, поскольку комиссия будет мониторить качество услуг, которые предоставляют операторы.
На этом направлении новая комиссия будет работать вместо НКРСИ. Регулятор будет: