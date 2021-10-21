В Україні з'явиться новий регулятор. Відповідатиме за якість зв'язку та інтернету

Верховна рада України в першому читанні прийняла законопроект, яким передбачено створення нового регулятора. Він відповідатиме за якість зв'язку та інтернету в країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пленарне засідання.
Законопроект № 6055 підтримали 240 нардепів. Документ передбачає створення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку.
Очікується, що завдяки роботі нового регулятора покриття швидкісного інтернету та мобільного зв'язку в Україні покращиться, оскільки комісія буде моніторити якість послуг, які надають оператори.
На цьому напрямку нова комісія працюватиме замість НКРЗІ. Регулятор буде: