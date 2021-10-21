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В Україні з'явиться новий регулятор. Відповідатиме за якість зв'язку та інтернету

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Київ, Четвер 21 жовтня 2021 17:36
В Україні з'явиться новий регулятор. Відповідатиме за якість зв'язку та інтернету Фото: новий регулятор буде моніторити якість зв'язку (Matthew Horwood/Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Верховна рада України в першому читанні прийняла законопроект, яким передбачено створення нового регулятора. Він відповідатиме за якість зв'язку та інтернету в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пленарне засідання.

Законопроект № 6055 підтримали 240 нардепів. Документ передбачає створення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку.

Очікується, що завдяки роботі нового регулятора покриття швидкісного інтернету та мобільного зв'язку в Україні покращиться, оскільки комісія буде моніторити якість послуг, які надають оператори.

На цьому напрямку нова комісія працюватиме замість НКРЗІ. Регулятор буде:

  • визначати населені пункти без інтернету, мобільного зв'язку та забезпечувати надання таких послуг;
  • здійснювати державний контроль за діяльністю операторів/провайдерів і постачальників поштових послуг;
  • займатися позасудовим врегулюванням спорів між споживачами та операторами/провайдерами;
  • моніторити якість електронних комунікаційних послуг.
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