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В Украине появится новый праздник: Рада приняла постановление

Автор: Юлия Струк

В Украине появится новый праздник - Всеукраинский День ответственности человека. Верховная рада приняла соответствующий проект постановления №5286.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

"За" проголосовали 308 парламентариев.

Рада назначила этот праздник учитывая "необходимость качественного преобразования украинского общества в контексте понимания и уровня ответственности", а также памяти великого украинского - Богдана Гаврилишина, автора "Декларации ответственности человека".

"Установить в Украине Всеукраинский День ответственности человека, который отмечать ежегодно 19 октября", - указано в постановлении.

Кабинету министров поручили разработать и утвердить план мероприятий по празднованию этого праздника на государственном и местном уровнях.

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