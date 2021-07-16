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В Україні з'явиться нове свято: Рада прийняла постанову

Автор: Юлія Струк

В Україні з'явиться нове свято - Всеукраїнський День відповідальності людини. Верховна рада ухвалила відповідний проект постанови №5286.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

"За" проголосували 308 парламентарів.

Рада призначила це свято з огляду на "необхідність якісного перетворення українського суспільства у контексті розуміння та підвищення рівня відповідальності", а також вшанування пам’яті великого українця - Богдана Гаврилишина, автора "Декларації відповідальності людини".

"Установити в Україні Всеукраїнський День відповідальності людини, який відзначати щорічно 19 жовтня", - вказано у постанові.

Кабінету міністрів доручили розробити та затвердити план заходів з відзначення цього свята на державному та місцевому рівнях.

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