В Україні з'явиться нове свято: Рада прийняла постанову

"За" проголосували 308 парламентарів.

Рада призначила це свято з огляду на "необхідність якісного перетворення українського суспільства у контексті розуміння та підвищення рівня відповідальності", а також вшанування пам’яті великого українця - Богдана Гаврилишина, автора "Декларації відповідальності людини".

"Установити в Україні Всеукраїнський День відповідальності людини, який відзначати щорічно 19 жовтня", - вказано у постанові.

Кабінету міністрів доручили розробити та затвердити план заходів з відзначення цього свята на державному та місцевому рівнях.