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В Україні з'явиться нове свято: що планують відзначати

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Україна, Середа 15 вересня 2021 15:33
В Україні з'явиться нове свято: що планують відзначати Фото: в Україні з'явиться День працівників фінансової сфери (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів схвалив проект указу президента "Про День працівників фінансової сфери". Його відзначатимуть у день пам'яті княгині Ольги, яка впорядкувала збір данини в Київській Русі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Уряду 15 вересня, яке транслювалося на Youtube.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, 24 липня православна церква відзначає пам'ять святої рівноапостольної Ольги.

"Серед українських православних святих княгиня особливо шанована як перша жінка - володарка держави, яка першою упорядкувала збирання данини (обов'язковий податок натурою або грішми на користь правителя, держави, церкви (десятина) або іншого суспільного об'єднання)", - йдеться в документі.

Автори проекту наголошують, що "встановлення цього свята обумовлено підтримкою фахівців фінансових відомств, що несуть перед народом відповідальність за подальший розвиток держави Україна".

У документі зазначається, що на сьогодні у бюджетній сфері працюють близько 16 000 фінансових працівників.

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