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Данилов предлагает учредить новую должность в Кабмине по вопросам ОПК

Новости » Политика     15.05.2020 - 16:04
Данилов предлагает учредить новую должность в Кабмине по вопросам ОПК
Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина)

Данилов считает, что это поможет реформировать оборонно-промышленный комплекс

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов выступает за учреждение должности вице-премьера по вопросам оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и космической отрасли. По его мнению, это поможет реформировать "Укроборонпром".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Сообщается, что Данилов напомнил, что реформа "Укроборонпрома" предусмотрена решением СНБО об оборонном заказе на ближайшие три года. При этом выполнение задач возложено на Кабинет министров.

"На сегодняшний день, к сожалению, можем констатировать наличие недостаточно полного понимания со стороны отдельных чиновников важности выполнения решения СНБО Украины от 18.02.2020 в части создания центрального органа исполнительной власти, ответственного за формирование и обеспечение реализации государственной военно-промышленной политики и функций по управлению объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе", - отметил он.

Уточняется, что данное заявление он сделал в контексте введения должности вице-премьера по вопросам ОПК и космически отрасли.

Напомним, ранее сообщалось, что государственный концерн "Укроборонпром" планируют ликвидировать. При этом реформа возможно только после внесения изменений в закон "Об особенностях управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе", а также после принятия нового закона "О корпоратизации предприятий ОПК". Оба документа находятся на рассмотрении профильного комитета Верховной рады.

Автор: Иван Петров

Теги Новости Украины Кабинет Министров УкраиныСНБОреформыОПК
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