В Украине появится международный механизм для компенсации послевоенных убытков

В Украине появится международный механизм для компенсирования убытков государству, которые были нанесены Россией во время военного вторжения. В Офисе президента уже начали работу над его созданием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского .

Кроме того, в ОПУ уже работают над созданием международного трибунала, чтобы наказать военных преступников.

"Работаем над созданием международного трибунала, чтобы привлечь оккупантов к ответственности. Разрабатываем международный механизм для компенсации нанесенного нашему государству ущерба. Все разрушенное отстроим, каждого виновного накажем", - отметил Зеленский.