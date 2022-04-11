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В Україні з'явиться міжнародний механізм для компенсування післявоєнних збитків

Фото: в Україні з'явиться механізм для компенсування збитків (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні з'явиться міжнародний механізм для компенсування збитків державі, які були завдані Росією під час воєнного вторгнення. В Офісі президента вже почали роботу над його створенням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського.

Крім того, в ОПУ вже працюють над створенням міжнародного трибуналу, щоб покарати військових злочинців.

"Працюємо над створенням міжнародного трибуналу, щоб притягнути окупантів до відповідальності. Розробляємо міжнародний механізм для компенсування завданої нашій державі шкоди. Все зруйноване відбудуємо, кожного винного покараємо", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, в Україні змінили поряд виплати компенсацій роботодавцям за працевлаштування переселенців.

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