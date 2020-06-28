В Україні з'явиться кредитна програма для ремонту доріг: президент підписав закон

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський підписав зміни до Бюджетного кодексу

Президент Володимир Зеленський підписав зміни до Бюджетного кодексу щодо ефективного фінансування розвитку дорожньої галузі. Цей закон дозволить місцевій владі брати кредити на ремонти доріг місцевого значення вже у 2020 році.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Згідно з документом, 90% загального обсягу субвенції розподіляється між відповідними місцевими бюджетами (крім бюджету міста Києва) залежно від протяжності автомобільних доріг місцевого значення.

Кошти можуть спрямовуватися на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання вулиць та доріг комунальної власності в населених пунктах у розмірі не більше 20% обсягу такої субвенції.

Також ці кошти можна буде спрямувати на погашення та обслуговування місцевого боргу за місцевими внутрішніми й зовнішніми запозиченнями, залученими для виконання ремонтно-будівельних робіт.

Нагадаємо, у 2019 році набув чинності закон про перерозподіл фінансування на ремонт доріг.

Раніше повідомлялось, що в Одеській області тимчасово перекриють дамбу "Хаджибей" і, відповідно, рух по трасі Київ-Одеса.

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Автор: Анастасия Рокитна