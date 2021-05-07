В Украине появится институт бизнес-омбудсмена: Раде рекомендуют принять доработанный закон

Комитет по вопросам экономического развития рекомендует Верховной раде принять доработанный закон об учреждении бизнес-омбудсмена в Украине. Речь идет о законопроекте №3607.
Институт бизнес-омбудсмена должен способствовать устранению недобросовестного поведения в досудебном порядке и предотвращению его, реагированию на коррупционные проявления, упрощению порядка осуществления предпринимательской деятельности, а также устранению препятствий в развитии предпринимательства в Украине.
В доработанном законе определили порядок проведения конкурса на занятие должностей бизнес-омбудсмена и его заместителей, уточнили права и обязанности бизнес-омбудсмена, а также типы актов, которые он может принимать во исполнение задач учреждения.
Также в документе детализировали порядок рассмотрения жалоб и четко определили, какая информация может предоставляться учреждению.
Из проекта исключили нормы об административной ответственности за ненадлежащее сотрудничество с учреждением и право бизнес-омбудсмена и его заместителей составлять протоколы об админправонарушениях.
Кроме того, прописан особый порядок привлечения к уголовной ответственности бизнес-омбудсмена и его заместителей.
"Члены комитета приняли решение доработанный проект закона рекомендовать по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу", - указано в сообщении.
Напомним, в начале апреля глава экономического комитета Дмитрий Наталуха заявил, что парламент может принять закон об институте бизнес-омбудсмена до лета. Этот документ является одним из ключевых для комитета.
Как писало РБК-Украина, в начале февраля этот комитет рекомендовал парламенту отправить на повторное первое чтение законопроект №3607 об учреждении бизнес-омбудсмена. Хотя 26 июня 2020 года комитет рекомендовал парламенту принять его за основу.
Однако в ходе консультаций были выяснены некоторые несогласованности этого законопроекта с Конституцией Украины. Комитет приступил к доработке документа.