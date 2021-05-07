UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Украине появится институт бизнес-омбудсмена: Раде рекомендуют принять доработанный закон

Автор: Юлия Струк

Комитет по вопросам экономического развития рекомендует Верховной раде принять доработанный закон об учреждении бизнес-омбудсмена в Украине. Речь идет о законопроекте №3607.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Институт бизнес-омбудсмена должен способствовать устранению недобросовестного поведения в досудебном порядке и предотвращению его, реагированию на коррупционные проявления, упрощению порядка осуществления предпринимательской деятельности, а также устранению препятствий в развитии предпринимательства в Украине.

В доработанном законе определили порядок проведения конкурса на занятие должностей бизнес-омбудсмена и его заместителей, уточнили права и обязанности бизнес-омбудсмена, а также типы актов, которые он может принимать во исполнение задач учреждения.

Также в документе детализировали порядок рассмотрения жалоб и четко определили, какая информация может предоставляться учреждению.

Из проекта исключили нормы об административной ответственности за ненадлежащее сотрудничество с учреждением и право бизнес-омбудсмена и его заместителей составлять протоколы об админправонарушениях.

Кроме того, прописан особый порядок привлечения к уголовной ответственности бизнес-омбудсмена и его заместителей.

"Члены комитета приняли решение доработанный проект закона рекомендовать по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу", - указано в сообщении.

Напомним, в начале апреля глава экономического комитета Дмитрий Наталуха заявил, что парламент может принять закон об институте бизнес-омбудсмена до лета. Этот документ является одним из ключевых для комитета.

Как писало РБК-Украина, в начале февраля этот комитет рекомендовал парламенту отправить на повторное первое чтение законопроект №3607 об учреждении бизнес-омбудсмена. Хотя 26 июня 2020 года комитет рекомендовал парламенту принять его за основу.

Однако в ходе консультаций были выяснены некоторые несогласованности этого законопроекта с Конституцией Украины. Комитет приступил к доработке документа.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Верховная Радабизнес-омбудсмен