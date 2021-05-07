В Украине появится институт бизнес-омбудсмена: Раде рекомендуют принять доработанный закон

Комитет по вопросам экономического развития рекомендует Верховной раде принять доработанный закон об учреждении бизнес-омбудсмена в Украине. Речь идет о законопроекте №3607.

Институт бизнес-омбудсмена должен способствовать устранению недобросовестного поведения в досудебном порядке и предотвращению его, реагированию на коррупционные проявления, упрощению порядка осуществления предпринимательской деятельности, а также устранению препятствий в развитии предпринимательства в Украине.

В доработанном законе определили порядок проведения конкурса на занятие должностей бизнес-омбудсмена и его заместителей, уточнили права и обязанности бизнес-омбудсмена, а также типы актов, которые он может принимать во исполнение задач учреждения.

Также в документе детализировали порядок рассмотрения жалоб и четко определили, какая информация может предоставляться учреждению.

Из проекта исключили нормы об административной ответственности за ненадлежащее сотрудничество с учреждением и право бизнес-омбудсмена и его заместителей составлять протоколы об админправонарушениях.

Кроме того, прописан особый порядок привлечения к уголовной ответственности бизнес-омбудсмена и его заместителей.

"Члены комитета приняли решение доработанный проект закона рекомендовать по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу", - указано в сообщении.