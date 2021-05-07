В Україні з'явиться інститут бізнес-омбудсмена: Раді рекомендують схвалити доопрацьований закон
Комітет з питань економічного розвитку рекомендує Верховній раді схвалити доопрацьований закон про установу бізнес-омбудсмена в Україні. Йдеться про законопроект №3607.
Інститут бізнес-омбудсмена має сприяти усуненню недобросовісної поведінки у досудовому порядку і запобіганню їй, реагуванню на корупційні прояви, спрощенню порядку провадження підприємницької діяльності, а також усуненню перешкод у розвитку підприємництва в Україні.
У доопрацьованому законі визначили порядок проведення конкурсу на зайняття посад бізнес-омбудсмена та його заступників, уточнили права та обов’язки бізнес-омбудсмена, а також типи актів, які можуть ним прийматися на виконання завдань установи.
Також у документі деталізували порядок розгляду скарг та чітко визначили, яка інформація може надаватись установі.
Із проекту виключили норми про адміністративну відповідальність за неналежну співпрацю із установою та право бізнес-омбудсмена і його заступників складати протоколи про адмінправопорушення.
Крім того, прописаний особливий порядок притягнення до кримінальної відповідальності бізнес-омбудсмена та його заступників.
"Члени комітету прийняли рішення доопрацьований проект закону рекомендувати за результатами розгляду в повторному першому читанні прийняти за основу", - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, на початку квітня голова економічного комітету Дмитро Наталуха заявив, що парламент може ухвалити закон про інститут бізнес-омбудсмена до літа. Цей документ є одним з ключових для комітету.
Як писало РБК-Україна, на початку лютого цей комітет рекомендував парламенту відправити на повторне перше читання законопроект №3607 про установу бізнес-омбудсмена. Хоча 26 червня 2020 року комітет рекомендував парламенту схвалити його за основу.
Однак під час консультацій були з’ясовані деякі неузгодженості цього законопроекту з Конституцією України. Комітет приступив до доопрацювання документу.