В Україні з'явиться інститут бізнес-омбудсмена: Раді рекомендують схвалити доопрацьований закон

Комітет з питань економічного розвитку рекомендує Верховній раді схвалити доопрацьований закон про установу бізнес-омбудсмена в Україні. Йдеться про законопроект №3607.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Інститут бізнес-омбудсмена має сприяти усуненню недобросовісної поведінки у досудовому порядку і запобіганню їй, реагуванню на корупційні прояви, спрощенню порядку провадження підприємницької діяльності, а також усуненню перешкод у розвитку підприємництва в Україні.

У доопрацьованому законі визначили порядок проведення конкурсу на зайняття посад бізнес-омбудсмена та його заступників, уточнили права та обов’язки бізнес-омбудсмена, а також типи актів, які можуть ним прийматися на виконання завдань установи.

Також у документі деталізували порядок розгляду скарг та чітко визначили, яка інформація може надаватись установі.

Із проекту виключили норми про адміністративну відповідальність за неналежну співпрацю із установою та право бізнес-омбудсмена і його заступників складати протоколи про адмінправопорушення.

Крім того, прописаний особливий порядок притягнення до кримінальної відповідальності бізнес-омбудсмена та його заступників.

"Члени комітету прийняли рішення доопрацьований проект закону рекомендувати за результатами розгляду в повторному першому читанні прийняти за основу", - вказано у повідомленні.