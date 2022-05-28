В Украине появится государственная сеть АЗС: что известно

Украинские власти поставили перед НАК "Нафтогаз Украины" задачу стать так называемым национальным оператором на рынке нефтепродуктов. Это необходимо, чтобы обеспечить справедливость цен на рынке.

"Нафтогаз должен быть оператором национальной сети, чтобы не было вопроса высокой цены. Эту задачу поставил президент. Также мы можем быть для государства эффективным инструментом сотрудничества с крупнейшими в мире компаниями по ресурсу", - сказал он.

Он отметил, что когда конкуренция на рынке несовершенна, то появление государственного игрока позволяет сделать его ценовым лидером и отказаться от государственного регулирования цен.

"Когда есть государственный игрок с существенной долей рынка - 15-20-30%, то есть не 100%, но и не 1%, тогда больше доверия, что у потребителей есть возможность покупать по справедливой конкурентной цене… Если сеть занимает 30% рынка, это уже дает реальную альтернативу людям. В свою очередь, это будет принуждать частных операторов тоже не задирать цены", - сказал Витренко.

Витренко уточнил, что "Нафтогаз" еще не получил контроль над сетью АЗС Glusco. "Там есть некоторые нюансы, но надеюсь, что государство проявит определенную волю и мы будем иметь контроль над АЗС", - сказал глава правления НАК.