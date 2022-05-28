В Україні з'явиться державна мережа АЗС: що відомо
Українська влада поставила перед НАК "Нафтогаз України" завдання стати так званим національним оператором на ринку нафтопродуктів. Це необхідно, щоб забезпечити справедливість цін на ринку.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави НАК Юрія Вітренка агентству "Інтерфакс-Україна".
"Нафтогаз повинен бути оператором національної мережі, щоб не було питання високої ціни. Це завдання поставив президент. Також ми можемо бути для держави ефективним інструментом співпраці з найбільшими у світі компаніями по ресурсу", - сказав він.
Він зазначив, що коли конкуренція на ринку недосконала, то поява державного гравця дозволяє зробити його ціновим лідером і відмовитися від державного регулювання цін.
"Коли є державний гравець з істотною часткою ринку-15-20-30%, тобто не 100%, але і не 1%, тоді більше довіри, що у споживачів є можливість купувати за справедливою конкурентною ціною... якщо мережа займає 30% ринку, це вже дає реальну альтернативу людям. У свою чергу, це буде примушувати приватних операторів теж не задирати ціни", - сказав Вітренко.
Вітренко уточнив, що "Нафтогаз" ще не отримав контроль над мережею АЗС Glusco. "Там є деякі нюанси, але сподіваюся, що держава проявить певну волю і ми будемо мати контроль над АЗС", - сказав глава правління НАК.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль 13 травня заявив про рішення Кабінету міністрів передати 172 заправки компанії Glusco в управління НАК "Нафтогаз України". Мережу пов'язують з підозрюваним у держзраді нардепом Віктором Медведчуком.
Крім цього, у 100%-ної дочірньої компанії "Нафтогазу" - "Укргазвидобування" - є мережа з 21 заправки U. GO в Харкові і Харківській області, тоді як "Укрнафті", в якій частка НАК 50%+1 акція, належить 537 АЗС.
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