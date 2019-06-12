В Украине появится Госслужба по этнополитике и свободе совести

Кабинет министров Украины одобрил создание Государственной службы по этнополитике и свободе совести. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, Кабмин распорядился создать Госслужбу по этнополитике и свободе совести как центральный орган исполнительной власти, деятельность которого координируется правительством через министра культуры. Служба будет реализовать государственную политику в сфере межнациональных отношений, религии и защиты прав национальных меньшинств.

Также Минкульту поручили внести в Кабмин проект положения о Службе. Кроме того, сообщается, что ее офис будет находиться в Киеве на улице Прорезной, 15.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее сообщалось, что комитет по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений рекомендует Верховной раде усилить борьбу с антисемитизмом.

Отметим, в октябре Венгрия предложила Украине заключить договор о защите нацменьшинств. Договор между странами должен гарантировать свободное использование родного языка.