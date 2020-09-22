В Украине может появиться Госфонд поддержки медицины, спорта и культуры

В Украине может появиться Государственный фонд поддержки медицины, спорта и культуры. Комитет Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта рекомендует ВР принять за основу соответствующий законопроект №3899.
Об этом сообщает информационное управление Аппарата Рады.
Данный проект предлагает направить средства, полученные от легализации игорного бизнеса, на социальные цели. В частности, закон предусматривает:
"Члены комитета приняли решение рекомендовать Верховной раде принять за основу законопроект №3899 с предложениями комитета, а проект № 3899-1 отправить субъектам законодательной инициативы на доработку", - указано в сообщении.
Напомним, в начале августа закон о легализации игорного бизнеса подписал глава государства Владимир Зеленский.
Подробнее о том, как будет работать закон читайте в материале РБК-Украина "Азарт в законе: как будет работать игорный бизнес в Украине".