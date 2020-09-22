В Україні може з'явитися Держфонд підтримки медицини, спорту та культури

В Україні може з'явитися Державний фонд підтримки медицини, спорту і культури. Комітет Верховної ради з питань молоді та спорту рекомендує ВР прийняти за основу відповідний законопроект №3899.
Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Ради.
Даний проект пропонує направити кошти, отримані від легалізації грального бізнесу, на соціальні цілі. Зокрема, закон передбачає:
"Члени комітету ухвалили рішення рекомендувати Верховній раді прийняти за основу законопроект №3899 з пропозиціями комітету, а проект № 3899-1 відправити суб'єктам законодавчої ініціативи на доопрацювання", - зазначено в повідомленні.
Нагадаємо, на початку серпня закон про легалізацію грального бізнесу підписав глава держави Володимир Зеленський.
Детальніше про те, як буде працювати закон читайте в матеріалі РБК-Україна "Азарт у законі: як буде працювати гральний бізнес в Україні".