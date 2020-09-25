В Украине появится еще один праздник

В 2020 году День виноградаря и винодела будет отмечаться 8 ноября
Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении еще одного официального праздника. День виноградаря и винодела будет отмечаться во второе воскресенье ноября
Об этом Зеленский сказал во время поездки на Закарпатье.
"Сегодня я подписал указ, который устанавливает в Украине официальный праздник - День виноградаря и винодела. Я знаю, что это важно для людей, которые работают в этой отрасли", - сообщил он.
Президент отметил, что это символический шаг, который подчеркивает уважение к этой профессии.
"Но этого мало. Правительство и соответствующее министерство должны представить комплекс мер для развития украинского виноградарства и виноделия", - добавил он.
Согласно указу президента, который обнародован на его официальном сайте, День виноградаря и винодела будет отмечаться ежегодно во второе воскресенье ноября. В 2020 году будут праздновать 8 ноября.
Напомним, 1 июля Кабинет министров поддержал указ президента относительно установления День виноградаря и винодела.