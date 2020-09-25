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В Україні з'явиться ще одне свято

Автор: Олександр Білоус

У 2020 році День виноградаря і винороба відзначатиметься 8 листопада

Президент Володимир Зеленський підписав указ про встановлення ще одного офіційного свята. В Україні День виноградаря і винороба відзначатиметься у другу неділю листопада.

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Про це Зеленський сказав під час поїздки на Закарпаття.

"Сьогодні я підписав указ, що встановлює в Україні офіційне свято - День виноградаря і винороба. Я знаю, що це важливо для людей, які працюють у цій галузі", - повідомив він.

Президент зазначив, що це символічний крок, який підкреслює повагу до цієї професії.

"Та цього замало. Уряд і відповідне міністерство мають представити комплекс заходів для розвитку українського виноградарства та виноробства", - додав він.

Згідно з указом президента, який оприлюднений на його офіційному сайті, День виноградаря і винороба відзначатиметься щороку у другу неділю листопада. У 2020 році святкуватимуть 8 листопада.

Нагадаємо, 1 липня Кабінет міністрів підтримав указ президента щодо встановлення Дня виноградаря і винороба.

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