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В Украине появится электронный военный билет

Новости » Общество     19.12.2019 - 16:42
В Украине появится электронный военный билет
Иллюстративное фото (facebook com LifeAfterAto)

Минобороны планирует перевести документооборот в электронный формат

Заместитель министра обороны Алексей Марценюк заявил, что документооборот в ведомстве будет переведен в электронную форму, в частности, появится электронный военный билет. Об этом он сказал во время брифинга в четверг.

По его словам, новая команда обнаружила "ужасное" количество бумаги, которое должен подписывать руководящий состав военных частей.

"Есть случаи, когда на подписание уходит полдня - это время не потрачено на повышение обороноспособности нашей страны", - отметил Марценюк.

По его словам, постепенно будет осуществляться переход на электронный документооборот в Минобороны.

"В первую очередь мы будем переводить те документы, которые являются базовыми для военнослужащего, в электронный вид. Речь идет в первую очередь об электронном военном билете, об автоматизации системы управления карьерой военнослужащего. Это должно быть стандартом. Стыд, что этого до сих пор не сделали", - сказал заместитель министра.

Кроме того, планируется введение электронного оформления компенсаций за аренду жилья, онлайн-очередей на квартиры, а также введение электронных рапортов.

Ранее заместитель министра обороны Украины Алина Фролова заявила, что бюрократия в ведомстве является одной из крупнейших проблем. По ее словам, только 10% документации должно остаться в бумажном виде, а 60% документов вообще не нужны.

РБК-Украина писало, что студенты на протяжении 2020 года получат возможность оформить электронные студенческие билеты с помощью онлайн-сервиса государственных услуг "Дія".

Опубликован закон об электронном документообороте в Раде Кабмин планирует до конца года перевести документооборот с Радой в электронную форму
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