В Україні з'явиться електронний військовий квиток

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Міноборони планує перевести документообіг в електронний формат

Заступник міністра оборони Олексій Марценюк заявив, що документообіг у відомстві буде переведено в електронну форму, зокрема, з'явиться електронний військовий квиток. Про це він сказав під час брифінгу у четвер.

За його словами, нова команда виявила "жахливу" кількість паперу, який повинен підписувати керівний склад військових частин.

"Є випадки, коли на підписання йде півдня - цей час не потрачений на підвищення обороноздатності нашої країни", - зазначив Марценюк.

За його словами, поступово буде здійснюватися перехід на електронний документообіг в Міноборони.

"В першу чергу ми будемо переводити ті документи, які є базовими для військовослужбовця, в електронний вигляд. Мова йде в першу чергу про електронний військовий квиток, про автоматизацію системи управління кар'єрою військовослужбовця. Це має бути стандартом. Сором, що цього досі не зроблено", - сказав заступник міністра.

Крім того, планується введення електронного оформлення компенсацій за оренду житла, онлайн-черги на квартири, а також введення електронних рапортів.

Раніше заступниця міністра оборони України Аліна Фролова заявила, що бюрократія у відомстві є однією з найбільших проблем. За її словами, тільки 10% документації має залишится в паперовому вигляді, а 60% документів взагалі не потрібні.

РБК-Україна писало, що студенти впродовж 2020 року отримають можливість оформити електронні студентські квитки за допомогою онлайн-сервісу державних послуг "Дія".