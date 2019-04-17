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В Украине появится электронный реестр географических названий

Новости » Общество    17.04.2019 - 13:55
В Украине появится электронный реестр географических названий
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Электронный реестр будет вести Госгеокадастр

Украинское правительство согласовало законопроект, которым предусмотрено создание электронного реестра географических названий. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Отметим, одобренный проект закона направлен на создание и ведение Государственного реестра географических названий, а также для учета и государственной регистрации географических названий, предоставления данных из реестра. Ответственным за ведение реестра будет Госгеокадастр.

 

Фото: проект закона

Напомним, ранее Государственная фискальная служба внедрила новый сервис в Электронном кабинете плательщика по автоматическому заполнению деклараций.

На прошлой неделе налоговая разрешила использовать планшеты и смартфоны вместо кассовых аппаратов. В этот перечень вошли семь моделей участников экспериментального проекта и система "E-Receipt (e-Чек) электронный чек". Экспериментальный проект продлится до 31 декабря 2019 года. По его результатам Минфин примет решение по новейшим моделям, которые будут рекомендованы к промышленной эксплуатации.

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