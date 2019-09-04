ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине появится День безопасности пациентов

Новости » Общество    04.09.2019 - 16:37
В Украине появится День безопасности пациентов
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Президент подписал соответствующий указ

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 4 сентября, подписал указ, которым вводится День безопасности пациентов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт президента.

Согласно указу № 648/2019, ежегодно, 17 сентября будет проводиться День безопасности пациентов.

В документе отмечается, что решение было принято, "признавая обеспечения безопасности пациентов одним из важных элементов предоставления качественной медицинской помощи и поддерживая решение 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения".

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее Зеленский ветировал закон, который предусматривает ужесточение уголовной ответственности за нарушения при закупке оборонной продукции.

Также 4 сентября глава государства ветировал закон об ответственности за педофилию, предусматривающий принудительную химическую кастрацию.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров поддержал решение об увольнении главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.

Президент уволил представителя Украины при Совете Европы Представление на увольнение Кличко направили Зеленскому
Новости Украины Владимир Зеленскийуказ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь