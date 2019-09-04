В Украине появится День безопасности пациентов

Президент подписал соответствующий указ
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 4 сентября, подписал указ, которым вводится День безопасности пациентов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт президента.
Согласно указу № 648/2019, ежегодно, 17 сентября будет проводиться День безопасности пациентов.
В документе отмечается, что решение было принято, "признавая обеспечения безопасности пациентов одним из важных элементов предоставления качественной медицинской помощи и поддерживая решение 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения".
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Ранее Зеленский ветировал закон, который предусматривает ужесточение уголовной ответственности за нарушения при закупке оборонной продукции.
Также 4 сентября глава государства ветировал закон об ответственности за педофилию, предусматривающий принудительную химическую кастрацию.
Ранее сообщалось, что Кабинет министров поддержал решение об увольнении главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.