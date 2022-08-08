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В Украине появится Бюро санкционной политики: что известно о новом органе при СНБО

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Украина, Понедельник 08 августа 2022 15:30
В Украине появится Бюро санкционной политики: что известно о новом органе при СНБО Фото: Бюро санкционной политики появится в Украине (president gov ua)
Автор: Наталия Гурковская

При Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) предлагается создать Бюро санкционной политики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Совета нацбезопасности и обороны Украины.

"Бюро санкционной политики, согласно законопроекту, является рабочим органом Совета национальной безопасности и обороны Украины, который будет координировать деятельность субъектов, реализующих санкционную политику Украины", - говорится в сообщении.

В частности, Бюро будет проверять предложения о применении санкций на соответствие концептуальным подходам, направлениям, мероприятиям в сфере санкционной политики Украины, определенным СНБО Украины.

Законопроект "Об основах санкционной политики Украины", на котором будет основываться деятельность нового органа, содержит ряд существенных новаций, в частности, в части перечня и полномочий субъектов в сфере санкционной политики, субъектов внесения предложений по применению, изменению или отмене санкций, процедуры корректировки санкций и т.д.

Как отметил руководитель Аппарата СНБО Украины Андрей Зюзь, Аппарат Рады "полностью готов" к работе по созданию Государственного реестра санкций, который предусмотрено образовать согласно законопроекту.

"Аппарату Совета, который является администратором этого реестра, предлагается разрешить обрабатывать все виды информации с ограниченным доступом и предоставить доступ к базам данных и реестрам других государственных органов", - говорится в сообщении на сайте СНБО.

Законопроект в ближайшее время будет отправлен на рассмотрение Кабмина. После этого - в Верховную раду.

Как сообщалось, развитие событий на фронте делает очевидным, что боевые действия против Украины лишь часть масштабного плана РФ по переформатированию мира. Кремль заранее готовился к санкциям и формировал международную "группу поддержки" войны.

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