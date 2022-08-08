ua ru
Пн, 08 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україні з’явиться Бюро санкційної політики: що відомо про новий орган при РНБО

Новость на русском →
Україна, Понеділок 08 серпня 2022 15:30
В Україні з’явиться Бюро санкційної політики: що відомо про новий орган при РНБО Фото: Бюро санкційної політики з’явиться в Україні (president gov ua)
Автор: Наталія Гурковська

При Раді національної безпеки та оборони України (РНБО) пропонується створити Бюро санкційної політики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради нацбезпеки та оборони України.

"Бюро санкційної політики згідно із законопроєктом є робочим органом Ради національної безпеки і оборони України, який координуватиме діяльність суб’єктів, що реалізують санкційну політику України", - йдеться в повідомленні.

З-поміж іншого, Бюро перевірятиме пропозиції про застосування санкцій на відповідність концептуальним підходам, напрямам, заходам у сфері санкційної політики України, визначеним РНБО України.

Законопроект "Про засади санкційної політики України", на якому буде ґрунтуватись діяльність нового органу, містить ряд суттєвих новацій, зокрема, у частині переліку та повноважень суб’єктів у сфері санкційної політики, суб’єктів внесення пропозицій щодо застосування, зміни або скасування санкцій, процедури корегування санкцій та ін.

Як зазначив керівник Апарату РНБО України Андрій Зюзь, Апарат Ради "повністю готовий" до роботи зі створення Державного реєстру санкцій, який передбачено утворити згідно із законопроектом.

"Апаратові Ради, який є адміністратором цього реєстру, пропонується дозволити обробляти усі види інформації з обмеженим доступом і надати доступ до баз даних та реєстрів інших державних органів", - йдеться в повідомленні на сайті РНБО.

Законопроект найближчим часом буде відправлено на розгляд уряду. Після цього - до Верховної ради.

Як повідомлялося, розвиток подій на фронті робить очевидним, що бойові дії проти України лише частина масштабного плану РФ щодо переформатування світу. Кремль заздалегідь готувався до санкцій та формував міжнародну "групу підтримки" війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
РНБО
NEWS
"Це того вартувало". Кім розповів про результати затяжної комендантської години у Миколаєві
"Це того вартувало". Кім розповів про результати затяжної комендантської години у Миколаєві
DAILY
Посол в Туреччині Василь Боднар: Певним чином Ердоган впливає на Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Посол в Туреччині Василь Боднар: Певним чином Ердоган впливає на Путіна