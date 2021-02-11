В Україні з'явиться антикорупційна стратегія. Комітет ВР доопрацьовує закон

В Україні з'явиться антикорупційна стратегія. Комітет Верховної ради з питань антикорупційної політики доопрацьовує до другого читання законопроект №4135.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Документ пропонує затвердити антикорупційну стратегію на 2020–2025 роки, а також внести низку змін до закону "Про запобігання корупції".

Комітет підтримав повністю або частково ряд правок про те, що розгляд змін до стратегії відбувається із залученням Національного агентства із запобігання корупції.

Члени комітету визначили, що антикорупційна стратегія буде реалізовуватися через виконання програми під назвою "Державна антикорупційна програма з виконання антикорупційної стратегії". Останню розробляє НАЗК і затверджує Кабінет міністрів на період дії стратегії (п’ять років), оскільки раніше нардепи вирішили відійти від ухвалення щорічних антикорупційних програм.

У законопроекті передбачили також громадське обговорення державної програми і її погодження з НАЗК. Також є можливість внесення змін до неї.

Однак сама Антикорупційна стратегія не потребує проведення громадського обговорення.

"На засіданні було затверджено поправку від комітету, яка передбачає, що координацію реалізації антикорупційних стратегій і програм здійснює НАЗК. При агентстві, як консультативно-дорадчий орган, створюється координаційна робоча група з питань антикорупційної політики", - вказано у повідомленні.

Співголовами групи є глава НАЗК і міністр Кабінету міністрів. Персональний склад затверджує уряд. Основне завдання цього органу - сприяння координації дій виконавчої влади щодо реалізації антикорстратегії, виконання заходів Програми з виконання цієї стратегії, підготовка пропозицій щодо державної антикорупційної політики, в тому числі щодо вдосконалення нормативно-правової бази.

Документ покладає персональну відповідальність за виконання заходів Антикорупційної програми на керівника (особу, яка виконує його обов’язки) суб’єкта, який є виконавцем заходів програми.

"НАЗК про результати виконання програми публічно інформує Кабінет міністрів, а також представляє звіт Верховній раді в рамках парламентських слухань", - сказано у повідомленні.

Комітет продовжить роботу над законом на наступному засіданні.